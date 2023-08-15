Крупную аварию на сетях освещения в Рязани проверит прокуратура

Жители поселка Дягилево в Рязани пожаловались на отсутствие освещения на Аллейных проездах, улице Алейной и других. 13 августа в соцсетях появилась публикация о том, что темень стоит уже несколько дней.

«Произошло крупное повреждение на сетях уличного освещения, Дирекция благоустройства устраняет неполадки. Восстановим освещение на неделе», - ответила на обращение администрация Рязани.

15 августа на ситуацию отреагировала прокуратура — организовала проверку по факту аварии:

«Прокуратурой Московского района будет дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении, в том числе сроков устранения аварий на электросетях», - говорится в комментарии ведомства.

В зависимости от результатов проверки будет приниматься решение о мерах прокурорского реагирования.