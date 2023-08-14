Крупный пожар произошел на территории бывшего лампового завода в Рязани

Информация о пожаре поступила в 22:22. Через 45 минут открытое горение ликвидировали.

Поздним вечером 13 августа в Рязани случился пожар в промышленной зоне близ улицы Новая. На территории, которую занимал Рязанской электроламповый завод (ныне его помещения сданы в аренду), загорелось одно из производственных зданий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области, информация о возгорании поступила в 22:22, в 22:53 пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров, а в 23:07 - ликвидировать открытое горение.

«В тушении пожара задействованы 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Пострадавших нет», - отметили в ведомстве.