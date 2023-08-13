Тонувшего мужчину спасли и реанимировали на Борковском карьере

На пляже в Рязани отдыхающие спасли мужчину.

Днем 12 августа на пляже одного из Борковских карьеров Рязани отдыхающие спасли тонущего мужчину. В «Типичной Рязани» появилось в обращение в адрес руководства города и области.

«Когда мужчина средних лет на глазах своей малолетней дочери начал тонуть, оказалось, что спасать его некому, кроме тех, кто был рядом. Благо, среди народа нашлись те, кому это было небезразлично», - написала рязанка Кристина Алина.

По словам девушки, мужчину без сознания извлекли из воды, а находившиеся на пляже среди отдыхающих два врача ОКБ, реанимировали его, а потом передали прибывшей бригаде скорой помощи.

«На этом карьере сдаются в аренду беседки, лодки, катамараны, но нет ни одного спасателя и медика», - попросила обратить внимание неравнодушная рязанка первых лиц города и области.