Расстреляли кота на улице Соборной в центре Рязани

Рязанцы рассказали о расстрелянном на улице Соборной коте.

Субботним днем 12 августа на улице Соборной в Рязани неизвестные расстреляли кота. Об этом сообщили зоозащитники в Службе по контролю за бездомными животными.

«Проходившая мимо женщина слышала хлопок, но даже не подумала, что это [стрельба] может происходить в центре Рязани днем», - написала Ольга Цынгалева.

По словам рязанки, женщина увидела окровавленного кота, который «пошатываясь, пытался убраться в кусты».

«Она решила, что случилось ДТП и срочно повезла его в клинику. Но там выяснилось, что у кота прострелян глаз, и дробь застряла в черепе. Не знаем, даст ли бог сил бедняге и нам все это выдержать. Но молимся и надеемся», - продолжила зоозащитница.