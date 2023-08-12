Павел Малков: «Небо России» должно стать основным воздухоплавательным мероприятием в стране

Губернатор Павел Малков с директором фестиваля "Небо России" Александром Мавриным. Фото: Комсомольская правда.

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил open-air площадку фестиваля воздухоплавания «Небо России», которая расположилась в Спасском районе.

Глава региона ознакомился с экспозициями, посвященными истории российского воздухоплавания. Также он встретился с опытными спортсменами, которые поделились своими мыслями о том как улучшить фестиваль. Губернатор посмотрел, как тепловые аэростаты готовятся к полету.

В фестивале 2023 года участвует 24 воздушных шара. Помимо культурно-зрелищной программы, в рамках фестиваля разыгрывается 17-й Кубок России и 14-й Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту.

- Огромные яркие воздушные шары над живописными просторами Спасского района никого не оставляют равнодушным. Это сложно передать и обязательно нужно увидеть своими глазами. В следующем году будет еще лучше. Серьезно поработаем над фестивалем, чтобы он стал главным событием года в российском воздухоплавании., – сказал Павел Малков.