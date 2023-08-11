Ребенка зажало в маршрутке №21 в Рязани

В Рязани в автобусе №21 зажало ребенка.

В маршрутке №21 дверьми зажало ребенка. Об этом сообщается в паблике «Неформальный Малков». Жительница Рязани пожаловалась, что из-за невозможности дождаться автобус №17, приходится «брать штурмом» единственный маленький автобус №21.

«При мне зажало ребенка, женщину прижало к окну так, что она заплакала. Автобус №21 - не справляется! За эту неделю я с маленькой дочкой второй раз в такой ситуации, что вынуждена в 20:00 целый час ждать автобус», - написала рязанка.

По словам женщины, днем интервал движения автобусов №17 – 15 минут, но вечером они начинают ходить через каждый час-полтора.