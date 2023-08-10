Без воды 10 августа остались жители четырех улиц Рязани

Жители четырех рязанских улиц остались без холодной воды 10 августа.

В четверг, 10 августа, в Рязани отключили холодную воду на четырех улицах, сообщила пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

До 17:00 воды не будет на улицах Зубковой, Новоселов, Советской Армии и Вокзальной. Кроме того, подачу воды снизят на Первомайском проспекте.

Точные адреса, где 10 августа не будет холодной воды:

- улица Зубковой, д. 6 корп. 1;

- улица Новоселов, д. 10, д. 12, д. 14/16, д. 21 корп. 2 (детская школа искусств №7), д. 21 корп. 1, д. 21 корп. 2, д. 21 корп. 3, д. 21, д. 22, д. 23;

- улица Советской Армии, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28/7 (спортшкола «Юпитер»), д. 28/7;

- улица Вокзальная, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 32а (спортшкола «Алмаз»), д. 32а (железнодорожный колледж), д. 34, д. 38, д. 42, д. 5, д. 55б, д. 61, д. 65, д. 7, д. 77, д. 85, д. 89, д. 91.

До 17:00 подачу воды снизят в доме №74 корпус 1 по Первомайскому проспекту.