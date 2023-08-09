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НовостиПроисшествия9 августа 2023 18:21

Водитель «Лады» погиб в массовом ДТП на трассе М5 в Рязанской области

«Лада» на рязанском участке М5 столкнулась с двумя грузовиками и Renault Duster
Источник:kp.ru

Смертельное ДТП с участием четырех автомобилей случилось 9 августа, примерно в 12:05, в Шацком районе. Место трагедии - это 372-й километр трассы М5 «Урал», сообщает ГИБДД по Рязанской области.

62-летний житель Оренбургской области на «Ладе Гранте» совершил столкновение с грузовиками ГАЗ-3309 и КАМАЗ, а также с легковым Renault Duster. В результате он скончался на месте ДТП. Медицинская помощь понадобилась 45-летнему водителю ГАЗ-3309.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, уточняя обстоятельства случившегося.