Водитель «Лады» погиб в массовом ДТП на трассе М5 в Рязанской области

Смертельное ДТП с участием четырех автомобилей случилось 9 августа, примерно в 12:05, в Шацком районе. Место трагедии - это 372-й километр трассы М5 «Урал», сообщает ГИБДД по Рязанской области.

62-летний житель Оренбургской области на «Ладе Гранте» совершил столкновение с грузовиками ГАЗ-3309 и КАМАЗ, а также с легковым Renault Duster. В результате он скончался на месте ДТП. Медицинская помощь понадобилась 45-летнему водителю ГАЗ-3309.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, уточняя обстоятельства случившегося.