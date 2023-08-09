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НовостиОбщество9 августа 2023 12:11

Невыплату денег членам приемной комиссии в РГУ назвали фейком

В университете сообщили, что выплаты каждый год происходят в сентябре
Источник:kp.ru
В РГУ опровергли информацию о невыплате денег за приемную комиссию.

В РГУ опровергли информацию о невыплате денег за приемную комиссию.

В РГУ им. Есенина прокомментировали информацию в одном из рязанских СМИ о невыплате денег членам приемной комиссии за работу. Администрация вуза назвала эту информацию «фейком», то есть недостоверной.

Как отметили на странице университета в социальной сети, сотрудникам приемной комиссии ежегодно доплачивают на основании приказа руководителя университета. Но происходит это в сентябре по итогам работы приемной комиссии.

Работать приемная комиссия заканчивает 31 августа.