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НовостиЭкономика7 августа 2023 12:37

На развитие детского лагеря «Радуга» в Рязанской области выделили 53 млн рублей

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Источник:kp.ru

Правительство РФ выделило Рязанской области 53 млн рублей на развитие инфраструктуры для детского отдыха и оздоровления. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В регионе уже решили, как потратят эти средства.

«С помощью этих средств построим в детском оздоровительно-образовательном лагере «Радуга» в Клепиковском районе два новых корпуса на 50 мест каждый», - рассказал вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

Управленец конкретизировал, что это будут быстровозводимые модульные конструкции, которые оснастят «всем необходимым для комфортного отдыха». Работы планируется завершить до конца 2023 года.