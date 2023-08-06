Кошелек, серьга, импортная керамика... Вот что находят у Рязанского кремля на месте, где в XV веке были усадьбы

В музее Рязанского кремля рассказали о находках, сделанных в 2023 году на Введенском раскопе. Фото: vk.com/ryazankreml

В музее-заповеднике «Рязанский кремль» рассказали о находках, сделанных в 2023 году на Введенском раскопе - со стороны улицы Рабочих. Археологи изучали слои середины XV века, когда там, как считается, располагались усадьбы с жилыми и хозяйственными постройками.

Большую часть находок составляют вещи повседневного быта, такие как деревянные миски и ложки, гребни, железные ножи, замки и ключи. Но только ими список не ограничивается.

«Необычайно интересными оказались кожаная сумочка и кошелек. Среди украшений выделяется прекрасно сохранившаяся серьга», - говорится в публикации.

Железный нож, серьга, фрагмент глиняного сосуда, кошелек.

Около трети от всей массы индивидуальных находок - это фрагменты глиняных сосудов, в том числе донца с отпечатками от оси гончарного круга, что позволяет судить о его устройстве. Интересны образцы импортной керамики:

«Предположительно были зафиксированы фрагменты сосудов из Византии, Западной Германии, Средней Азии и Ближнего Востока», - отмечают представители музея-заповедника с оговоркой, что для более детальных выводов необходимо получить результаты статистико-типологического анализа.

За восемь полевых сезонов на Введенском раскопе экспедиция Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (ею с 2004 года руководит ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Владимир Завьялов) вскрыли 2,5 культурных напластований на территории 364 кв.м. В этом помогают волонтеры, студенты РГУ, щкольники члены Клуба археологов им. В.А. Городцова.