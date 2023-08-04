Июль-2023 оказался самым влажным за всё время наблюдений в Рязанской области. Фото: Рязанский ЦГМС.

Июль 2023 года для Рязанской области стал самым влажным в истории метеорологических наблюдений. Об этом заявили в региональном филиале Росгидромета.

Сложившуюся в минувшем месяце картину специалисты объяснили влиянием активных циклонов и их атмосферных фронтов, которые вызывали грозовые ливни и затяжные дожди с усилением ветра до 20 м/с и более.

Характерны в этом смысле наблюдения метеостанции в Елатьме. Там выпало свыше 218 мм осадков, что в три раза (!) превышает климатическую норму июля и составляет треть годовой нормы.

«На той же метеостанции в течение июля целых 5 раз фиксировалось количество осадков, попадающее в категорию опасного явления «очень сильный дождь», «продолжительный сильный дождь» и «сильный ливень», - отмечают метеорологи.

На метеостанциях в Шилове и Сараях тоже фиксировались очень сильные дожди. В целом же суммарное количество осадков превышало месячную норму в 1,5-2 раза повсеместно по Рязанской области. Даже уровень воды в реках поднялся выше обычного. Температура же, напротив, не дотянула до средних многолетних значений.

Отмечают метеорологи и повышению грозовую активность. В июле-2023 насчитывалось 12 дней с грозами.