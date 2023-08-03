Рязанец сначала угнал у знакомого «Ниву», а затем убил его и сжег в машине

Фото СК с места преступления. Труп обнаружили в сгоревшей машине на проселочной дороге в Михайловском районе.

На проселочной дороге в Михайловском районе 30 июля обнаружили сгоревший автомобиль. В салоне было тело мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве задержан по горячим следам, сообщает пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

Убитый - местный житель 1968 года рождения, который недавно заявил в полицию об угоне своей «Нивы» его 32-летним знакомым. После возбуждения уголовного дела между мужчинами произошел конфликт. Угонщик, по версии следствия, несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь, затем поместил тело в машину и поджёг.

Задержанного по ходатайству следователя поместили под стражу. Скоро ему предъявят обвинение.