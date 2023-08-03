Более 30 подростков держат в страхе жильцов высотки в Рязани

В Рязани компания подростков из 30 человек держит в страхе многоэтажку. Фото: Новая газета.

Жители дома №7 по улице Васильевской в Рязани не могут «спокойно пройти по собственному двору», утверждает «Новая». Всему виной - кибер-клуб, размещенный в цокольном этаже 23-этажной высотки. И этот компьютерный клуб стал неким убежищем для подростков со всего района. Они оставляют там деньги, а потом остаются там же во дворе, держа в страхе местных детей.

«Они их не пропускают, обзывают, поливают водой. В итоге наши дети вынуждены уходить гулять в соседние дворы, они уже боятся идти на свою площадку. Они сидят на лавочках прямо с ногами, грызут семечки, тут же плюются, харкаются, курят. Могут и наблевать. Никого не боятся. Выходит охранник, делает им замечание, а они ему дым в лицо пускают», - говорит одна из местных жительниц.

Вызывали жильцы в проблемный двор и полицию, но те якобы посоветовали только поставить забор, огородив территорию.

По словам местных жителей, регулярно во дворе собираются по 30-40 подростков.

Отметим, что кроме компьютерного клуба в доме расположены супермаркет, алкомаркет, пивной магазин, танцевальная студия и фитнес-клуб.