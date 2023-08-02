Рязанец, стоявший в очереди с 2019 года, получил юбилейную донорскую почку

Хирурги Рязанской ОКБ выполнили 50-ю пересадку почки. Фото: Рязанская ОКБ.

Рязанец, стоявший в очереди на получение донорской почки с 2019 года, стал пятидесятым пациентом трансплантологов ОКБ.

Как только появилась почка, подходящая мужчине по всем параметрам совместимости, его пригласили на операцию. До этого времени его кровь несколько лет очищал аппарат «искусственная почка», без которого пациенты с почечной недостаточностью просто не выживут.

По информации минздрава, на сегодняшний день в Рязанской области около четырехсот человек, нуждающихся в гемодиализе. Но только 12 из них в год могут надеяться на донорскую почку. Именно такое количество квот определили для нашего региона.

Еще одна пациентка рязанских трансплантологов – 55-летняя женщина восемь проходила процедуры по очищению крови, а в 2022 году встала в очередь, и уже дождалась донорский орган. Ее операция по пересадке стала 51-й по счету.

Обе операции прошли в начале июля. Сейчас пациентов выписали из стационара, но они продолжают находиться под наблюдением специалистов.

Всего к началу 2023 году рязанские трансплантологии провели 108 операций по пересадке органов и тканей. На тот момент врачи пересадили 44 почки, семь пациентов получили печень и еще 57 пациентам пересадили ткани – артерии и вены.