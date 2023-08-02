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НовостиОбщество2 августа 2023 17:19

Военные грузовики с бронетехникой заметили в центре Рязани

Рязанцы сняли на видео, как по улице Каширина перевозили военную технику
Источник:kp.ru
Военные грузовики с бронетехникой заметили в центре Рязани.

Военные грузовики с бронетехникой заметили в центре Рязани.

На улице Каширина были замечены военные грузовики КамАЗ, перевозящие бронетехнику. Видео прислал КП-Рязань очевидец.

«На кабинах буква V, как минимум два грузовика проехали по улице Каширина», - прокомментировал собеседник. По его словам, произошло это ближе к вечеру 1 августа.

Днем 23 апреля на железнодорожном вокзале Рязань-2 пассажиры и провожающие заметили внушительный военный эшелон с танками, БМП и другой бронетехникой (читать подробнее с фото).