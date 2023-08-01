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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:26

Nissan сбил 20-летнего велосипедиста на улице Новоселов в Рязани

В ДТП также пострадал пассажир легкового автомобиля
Источник:kp.ru
Nissan сбил 20-летнего велосипедиста на улице Новоселов в Рязани. Фото: 62.мвд.рф

Nissan сбил 20-летнего велосипедиста на улице Новоселов в Рязани. Фото: 62.мвд.рф

31 июля на улице Новоселов в Рязани автомобиль Nissan Teana сбил 20-летнего велосипедиста. Случилось это примерно в 18:30 вблизи дома №17, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Легковушкой управлял 36-летний житель Рязани.

Помимо велосипедиста травмы в ДТП пострадал семилетний пассажир Nissan.

«Пострадавшим оказана медицинская помощь. Проводится проверка», - добавили в полиции.

По данным Госавтоинспекции, за сутки в 12 ДТП на территории Рязанской области различные травмы получили 15 человек.