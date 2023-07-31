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НовостиОбщество31 июля 2023 17:21

Архитектурную подсветку планируется установить на ряде зданий в центре Рязани

На некоторые из них, по всей видимости, повторно
Источник:kp.ru
Некоторые здания, изображены на опубликованных рендерах, уже подсвечены.

Некоторые здания, изображены на опубликованных рендерах, уже подсвечены.

В рамках проекта по внедрению туристического кода Рязани на ряде зданий в центре города установят архитектурную подсветку. Этому 31 июля была посвящена рабочая встреча у главы администрации Рязани Виталия Артемова, сообщает пресс-служба органа власти.

Участники встречи рассмотрели предварительный список зданий. Они располагаются на улицах Ленина, Почтовой и Первомайском проспекте. Причем некоторые из тех, что изображены на опубликованных рендерах, уже подсвечены.

Как отмечают в мэрии, так как на фасадах много кондиционеров и вывесок, «проектировщикам предстоит найти индивидуальные решения по каждому зданию».

Финансирование будет обеспечено федеральным грантом Ростурзма. Также за счет него планируется внедрить единую систему навигации, установить общественные санузлы (главное, чтобы потом за туалетами следили), компенсировать предпринимателям расходы на приведение вывесок к единому стилю.

Финансирование подсветки будет обеспечено федеральным грантом Ростурзма.

Финансирование подсветки будет обеспечено федеральным грантом Ростурзма.