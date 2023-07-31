Новым начальником управления капстроительства Рязанской области стал Игорь Волков

Игорь Волков - новый начальник Управления капитального строительства Рязанской области.

На должность начальника Управления капитального строительства Рязанской области назначен Игорь Волков. Исходя из открытых данных, к исполнению обязанностей он приступил 26 июля.

Ранее Игорь Сергеевич Волков служил заместителем начальника РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова по тылу.

Управление капитального строительства зарегистрировано в ЕГРЮЛ в декабре 2018 года, учредители - министерство строительного комплекса, министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области. Руководителем тогда был назначен Евгений Романов.

Распоряжение о создании государственного казенного учреждения в октябре 2018 года подписывал тогда еще вице-губернатор, ныне подследственный Игорь Греков. Согласно документу, управление «исполняет функции государственного заказчика по строительству (реконструкции, проектированию) объектов государственной собственности Рязанской области».