На празднование дня рождения музея-заповедника Сергея Есенина приехала Екатерина Гусева

Екатерина Гусева на сцене в селе Константиново. Фото: Олеся ХАРИТОНОВА

29 июля музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново Рыбновского района отмечает свое 58-летие.

На праздничный концерт, который, вопреки дождливой погоде, проходит на открытой площадке, приехала известная актриса театра и кино Екатерина Гусева. Сотни зрителей собрались,чтобы прикоснуться к творчеству любимого поэта и послушать песни в исполнении знаменитой актрисы.

С днем рождения музея-заповедника Сергея Есенина рязанцев в своем telegram-канале поздравил губернатор Павел Малков.