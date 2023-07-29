Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды29 июля 2023 10:56

На празднование дня рождения музея-заповедника Сергея Есенина приехала Екатерина Гусева

Праздничный концерт, вопреки ненастной погоде, проходит на открытой площадке
Источник:kp.ru
Екатерина Гусева на сцене в селе Константиново.

Екатерина Гусева на сцене в селе Константиново.

Фото: Олеся ХАРИТОНОВА

29 июля музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново Рыбновского района отмечает свое 58-летие.

На праздничный концерт, который, вопреки дождливой погоде, проходит на открытой площадке, приехала известная актриса театра и кино Екатерина Гусева. Сотни зрителей собрались,чтобы прикоснуться к творчеству любимого поэта и послушать песни в исполнении знаменитой актрисы.

С днем рождения музея-заповедника Сергея Есенина рязанцев в своем telegram-канале поздравил губернатор Павел Малков.