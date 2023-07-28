Опухоль весом 4,5 килограмма удалили медики у рязанки

Опухоль весом 4,5 килограмма удалили медики горбольницы №8 у жительницы Рязани.

Врачи городской больницы №8 в Рязани удалили у пациентки огромную опухоль. Вес новообразования составил 4,5 килограмма, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Изначально женщина обратилась к медикам с жалобой на «увеличивающийся в объеме живот». Медики диагностировали миому матки. Это доброкачественная гормонозависимая опухоль.

«Благодаря высокому мастерству хирургов операция прошла с небольшой кровопотерей. Необходимо следить за своим здоровьем и ежегодно проходить диспансеризацию, тогда таких запущенных историй нам удастся избежать», - цитирует минздрав главного врача горбольницы №8 Александра Мирова.