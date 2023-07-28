Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 14:06

Опухоль весом 4,5 килограмма удалили медики у рязанки

Изначально женщина обратилась к врачам с жалобой на «увеличивающийся в объеме живот»
Источник:kp.ru
Опухоль весом 4,5 килограмма удалили медики горбольницы №8 у жительницы Рязани.

Опухоль весом 4,5 килограмма удалили медики горбольницы №8 у жительницы Рязани.

Врачи городской больницы №8 в Рязани удалили у пациентки огромную опухоль. Вес новообразования составил 4,5 килограмма, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Изначально женщина обратилась к медикам с жалобой на «увеличивающийся в объеме живот». Медики диагностировали миому матки. Это доброкачественная гормонозависимая опухоль.

«Благодаря высокому мастерству хирургов операция прошла с небольшой кровопотерей. Необходимо следить за своим здоровьем и ежегодно проходить диспансеризацию, тогда таких запущенных историй нам удастся избежать», - цитирует минздрав главного врача горбольницы №8 Александра Мирова.