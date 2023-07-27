Треть рязанских призывников негодны к службе в армии. Какие проблемы со здоровьем

В Рязанской области треть призывников оказались негодными к срочной службе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Треть рязанских призывников негодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья. Об этом в эфире «Вести» сообщил военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.

«Конечно, всегда есть призывники, которые по состоянию здоровья не могут пойти служить в армию. Не был исключением и этот [весенний] призыв. В основном это примерно одна треть от общего количества. В последнее время мы констатируем факт, что [у молодежи] больше стало нарушений опорно-двигательного аппарата. Мы связываем это с долгим сидением за гаджетами, компьютерами... Зрение стало хуже у призывников», - сказал Серкез.

Весенний призыв завершился 15 июля. В Рязанской области последнюю отправку в войска сделали 10 июля.

«Сразу хочу сказать, что призыв выполнили в полном объеме как по количеству, так и по качеству призывников. Почти 1,3 тысяч человек отправились служить в Западный военный округ, немного - в Южный военный округ, представлены все рода войск, в том числе и моряки», - отметил военный комиссар.