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НовостиОбщество26 июля 2023 17:30

В Рязани комиссия провела приемку участка дороги от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе

Нарушений никаких не выявлено
Источник:kp.ru
Отремонтирован участок дороги от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе. Фото: Администрация Рязани.

Отремонтирован участок дороги от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе. Фото: Администрация Рязани.

В среду, 26 июля, в Рязани на участке дороги от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе комиссия провела приемку выполненных работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ремонтные работы затронули участок общей протяженностью 9,3 км. В рамках проекта заменили асфальт, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку. Кроме этого, появились 15 остановок нового типа.

При приемке работ комиссия не выявила никаких нарушений. Работы выполнены в соответствии со всеми нормативными требованиями.