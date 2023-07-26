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НовостиПроисшествия26 июля 2023 13:49

Автовоз не вписался в тоннель на Московском шоссе, но протиснулся ценой груза

Грузовик, перевозивший машины, прочертил крышей одной из них по перекрытиям путепровода в Рязани
Источник:kp.ru
Автовоз не вписался в тоннель на Московском шоссе, но протиснулся ценой груза.

Автовоз не вписался в тоннель на Московском шоссе, но протиснулся ценой груза.

Грузовик, перевозивший машины, решил въехать под путепровод на Московском шоссе в Рязани, хотя не проходил по габаритам. Как итог — через тоннель автовоз протиснулся, но ценой груза.

Видео появилось в сообществе «Рязань Online» 26 июля. Судя по нему, пострадал стоявший на втором ярусе прицепа минивэн — крышей прочертил по бетонным перекрытиям.

Всё это происходило рядом с троллейбусной линией, которая, как кажется, все-таки не пострадала.