Автовоз не вписался в тоннель на Московском шоссе, но протиснулся ценой груза.

Грузовик, перевозивший машины, решил въехать под путепровод на Московском шоссе в Рязани, хотя не проходил по габаритам. Как итог — через тоннель автовоз протиснулся, но ценой груза.

Видео появилось в сообществе «Рязань Online» 26 июля. Судя по нему, пострадал стоявший на втором ярусе прицепа минивэн — крышей прочертил по бетонным перекрытиям.

Всё это происходило рядом с троллейбусной линией, которая, как кажется, все-таки не пострадала.