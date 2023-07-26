Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 11:05

Детские сады Сасова избавились от автомобильных покрышек по требованию прокурора

Отработанные шины нельзя использовать в качестве игрового оборудования и элементов благоустройства
Источник:kp.ru
Заведующим детских садов города Сасово внесли представления из-за старых покрышек на территории.

Заведующим детских садов города Сасово внесли представления из-за старых покрышек на территории.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В детских садах города Сасово обнаружили старые автомобильные покрышки, которые местная администрация использовала в качестве игрового оборудования и элементов благоустройства.

Как отметили в Сасовской межрайонной прокуратуре, которая и проводила проверку, отработанные шины для благоустройства и оборудования детских площадок не предусмотрены российским законодательством.

Заведующим детских садов внесли представления, нарушения устранены.