Детские сады Сасова избавились от автомобильных покрышек по требованию прокурора

Заведующим детских садов города Сасово внесли представления из-за старых покрышек на территории. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В детских садах города Сасово обнаружили старые автомобильные покрышки, которые местная администрация использовала в качестве игрового оборудования и элементов благоустройства.

Как отметили в Сасовской межрайонной прокуратуре, которая и проводила проверку, отработанные шины для благоустройства и оборудования детских площадок не предусмотрены российским законодательством.

Заведующим детских садов внесли представления, нарушения устранены.