Многострадальную улицу Вокзальную в Рыбном отремонтируют полностью

Улица Вокзальная в Рыбном стала одним из самых известных запущенных дорожных объектов. Фото: RybnoeNet – Рыбное Онлайн

Улицу Вокзальную в Рыбном приведут в нормативное состояние в 2023 году. Причем на всем ее протяжении. Работы планируется завершить уже в октябре, заявили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Финансированием проект обеспечат за счет национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сколько средств потребуется, чиновники пока не озвучили.

На участке подрядчик (определен ли он — тоже не сообщается) должен выполнить фрезерование старого дорожного покрытия, уложить несколько слоев асфальтобетона, провести укрепление обочин, установить новые дорожные знаки и нанести разметку.