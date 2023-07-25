Восемь новых станций сотовой связи появятся в Рязанской области в 2023 году

В рязанском регионе построят восемь базовых станций сотовой связи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Рязанской области установят восемь новых базовых станций, половина из которых за счет федеральных денег, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Павла Малкова, у властей есть понимание, в каких населенных пунктах имеются проблемы со связью.

«Ведется системная последовательная работа по их решению. В этом году будем строить восемь базовых станций связи. Будем наращивать количество вводимых в эксплуатацию объектов», - подчеркнул Малков.

Губернатор заверил, что жителей проинформируют, в какие конкретные сроки появится связь в их населенных пунктах.