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НовостиОбщество25 июля 2023 14:45

Восемь новых станций сотовой связи появятся в Рязанской области в 2023 году

Часть денег на установку базовых станций направят из федерального бюджета
Источник:kp.ru
В рязанском регионе построят восемь базовых станций сотовой связи.

В рязанском регионе построят восемь базовых станций сотовой связи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Рязанской области установят восемь новых базовых станций, половина из которых за счет федеральных денег, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Павла Малкова, у властей есть понимание, в каких населенных пунктах имеются проблемы со связью.

«Ведется системная последовательная работа по их решению. В этом году будем строить восемь базовых станций связи. Будем наращивать количество вводимых в эксплуатацию объектов», - подчеркнул Малков.

Губернатор заверил, что жителей проинформируют, в какие конкретные сроки появится связь в их населенных пунктах.