Грузовик с туалетной бумагой перевернулся на трассе под Рязанью

В Рязанской области в ДТП попали два грузовика.

Рано утром 25 июля в Клепиковском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков. О дорожном происшествии сообщается в паблике «Рязань».

По предварительным данным, около половины шестого утра между деревней Рябиновка и поселком Малиновка столкнулись две фуры.

«Одна фура на асфальте, второй грузовик – в кювете. Вся дорога засыпана туалетной бумагой», - сообщил подписчик Игорь Финашов.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало, подробности уточняются.