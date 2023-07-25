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НовостиПроисшествия25 июля 2023 7:40

Грузовик с туалетной бумагой перевернулся на трассе под Рязанью

ДТП с участием двух фур произошло в Клепиковском районе
Источник:kp.ru
В Рязанской области в ДТП попали два грузовика.

В Рязанской области в ДТП попали два грузовика.

Рано утром 25 июля в Клепиковском районе произошло ДТП с участием двух грузовиков. О дорожном происшествии сообщается в паблике «Рязань».

По предварительным данным, около половины шестого утра между деревней Рябиновка и поселком Малиновка столкнулись две фуры.

«Одна фура на асфальте, второй грузовик – в кювете. Вся дорога засыпана туалетной бумагой», - сообщил подписчик Игорь Финашов.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало, подробности уточняются.