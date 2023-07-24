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НовостиОбщество24 июля 2023 16:58

Клещевым боррелиозом заразились 19 человек в Рязанской области

Всего только за неделю паукообразное животное покусало более сотни человек
Источник:kp.ru
За неделю от клещей в Рязанской области пострадали 36 детей.

За неделю от клещей в Рязанской области пострадали 36 детей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году среди жителей Рязанской области специалисты зарегистрировали 19 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Всего за последнюю неделю за помощью к медикам обратились 104 с жалобами на укусы клещей, из них – 36 детей. Таки цифры привело управление регионального Роспотребнадзора.

Больше всего клещи нападали на людей в Рязанском, Рыбновском, Скопинском, Шиловском, Клепиковском, Спасском, Кораблинском и Старожиловском районах, а также в Рязани.

Как отметили санитарные врачи, клещей, зараженных клещевым энцефалитом, в 2023 году не выявили.