Сасово и Шацк победили в конкурсе проектов благоустройства

В городе Сасово запланировано благоустройство прибрежной зоны реки Сасовки.

24 июля во Владивостоке объявили победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, организованного Минстроем России. Среди них оказались два города Рязанской области — Сасово и Шацк.

Проект, который планируют реализовать в Сасове, вошел в число лучших в категории малых городов с численностью от 20 тыс. до 50 тыс. человек. Как пояснила глава горадминистрации Евгения Рубцова, запланировано благоустройство прибрежной зоны реки Сасовки:

«В планах – расчистка и углубление русла реки, обустройство лодочной станции, создание променада вдоль Сасовки, комплексное освещение территории, обустройство спортивной и детской площадок и многое другое», - написала Рубцова.

В Шацке, попавшего в категории малых городов с населением до 20 тыс. человек, собираются благоустраивать площадь рядом с МКЦ и участок улицы Комсомольской. Об этом сообщается в группе местной администрации.

По словам вице-губернатора Рязанской области Артема Бранова, оба проекта будут реализованы в 2024 году. Они получат федеральное финансирование.