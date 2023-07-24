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НовостиПроисшествия24 июля 2023 10:52

Украл, разобрал, сдал. В Рязани на металлолом пригнали Mercedes-Benz

Mercedes-Benz украли у 20-летнего студента в Рязани и сдали на металлолом
Источник:kp.ru
У 20-летнего рязанца угнали Mercedes.

У 20-летнего рязанца угнали Mercedes.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

У 20-летнего рязанского студента похитили автомобиль Mercedes-Benz, который несколько месяцев был припаркован в гаражном кооперативе. Машина была частично на ходу, и вечером молодой человек собирался ее ремонтировать. Но когда пришел на место, иномарки не было.

Прибывшие оперативники обнаружили след протектора шин, и предварительно установили, что следы оставил эвакуатор. Полицейские предположили, что машину разобрали, а потом продали на запчасти или сдали в пункт приема металлолома.

Вторая версия была верной. В короткий срок оперативники обнаружили автомобиль в одном из пунктов приема Рязани и изъяли ее.

Вором оказался 49-летний охранник-контролер. Мужчина неоднократно проходил мимо иномарки и заметил, что машина простаивает уже долгое время. Однажды он вызвал эвакуатор и транспортировал автомобиль в пункт приема металлолома.

Следователи отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани возбудили уголовное дело.