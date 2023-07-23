Появилось объявление о продаже бизнес-центра «Форум» в Рязани за 240 млн

Фото бизнес-центра «Форум», размещенные автором объявления.

Объявление о продаже бизнес-центра «Форум» в Рязани появилось на сайте Avito. Разместившее его частное лицо выставило цену 240 млн рублей.

В объявлении сказано, что продается отдельно стоящее здание площадью 2028 кв. м на земельном участке, оформленном в собственность, по адресу: улица Высоковольтная, дом 13. Составитель утверждает, что бизнес-центр «полностью сдан под аренду» и позиционирует его продажу как продажу готового бизнеса.

Также в объявлении перечислены различные характеристики объекта недвижимости, включая возможность перепланировки, наличие парковки и видеонаблюдения. Указаны и актуальные условия пользования помещениями.