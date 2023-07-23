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НовостиОбщество23 июля 2023 9:05

Из-за холодной воды закрыли пляж на Оке в поселке Шилово

Об этом 23 июля объявила местная администрация
Источник:kp.ru
Из-за холодной воды закрыли пляж на Оке в поселке Шилово. Фото: vk.com/shilovo_gorod

Из-за холодной воды закрыли пляж на Оке в поселке Шилово. Фото: vk.com/shilovo_gorod

В поселке Шилово 23 июля закрыли пляж из-за холодной воды в Оке. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» .

Не смотря на достаточно теплые погодные условия (днем воскресенья прогнозировали до 26+ градусов ), температура воды в реке Ока на территории «Нерского парка» оказалась ниже отметки в +17 градусов.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили представители администрации Шиловского городского поселения.