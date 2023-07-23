Самый высокий человек России Сергей Ильин посетил фестиваль кузнецов в Рязани. Фото: Людмила Трухина (Рязанские ведомости)

Сергей Ильин, самый высокий человек России, посетил кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров» в Рязани. Он приехал из Москвы вместе с другом-кузнецом, пишут «Рязанские ведомости».

В Книгу рекордов России занесены рост Сергея Ильина, который составляет 2 м 25 см, длина стопы - 34,5 см левая и 35,2 см правая (55-56 размер), и размах рук - 228 см.

Сергей не отказывал, когда гости и участники фестиваля, просили его сфотографироваться с ними на память.