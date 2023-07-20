Индийская компания построит под Рязанью молочный завод

Современное оборудование для переработки молока. Фото: Михаил ФРОЛОВ

19 июля Корпорацией развития Рязанской области заключила соглашение с компанией «Нэк Дейри Прайват Лимитед». По условиям соглашения, компания-инвестор построит в Рязанском районе молокоперерабатывающий комплекс, а чиновники правительства будет помогать взаимодействовать с органами власти, проводить переговоры с ресурсоснабжающими организациями, подбирать и оформлять документы на получение господдержки.

Первая очередь реализации проекта стартует в 2023 году и завершится в 2025 году, вторая очередь рассчитана на 2026-2027 годы. Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей.

На предприятии будут изготавливать молочную продукцию и лактоферрин. Мощность переработки на начальном этапе составит 100 т молока в сутки. Реализация инвестпроекта позволит создать порядка 160 новых рабочих мест.