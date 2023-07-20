Или протекают, или не работают. Рязанцы жалуются на работу кондиционеров в автобусах и троллейбусах

В новом автобусе №13 пассажирские места обмотали сигнальной лентой.

Губернатору Рязанской области Павлу Малкову стали поступать жалобы от жителей областного центра на протекающие или неработающие кондиционеры в новых автобусах и троллейбусах. Сообщения люди оставляют под постом Малкова о получении регионом 400 млн рублей на приобретение новых автобусов.

«На сиденьях нельзя сидеть, потому что они мокрые. Их даже сигнальной лентой любезно затянули. Кондуктор говорит, что протекает крыша. Автобус совсем новый. Закупленные, интересно, такие же будут?» - написал один из рязанцев, приложив фото салона из автобуса №13.

По словам чиновников, влага протекает через систему кондиционирования «из-за некачественно выполненного уплотнения при установке оборудования». Но так как автобус находится на гарантии, производитель устранит неполадку в течение недели. Остальные новые автобусы также прошли дополнительную проверку.

А в новых троллейбусах, наоборот, кондиционеры не работают, несмотря на температуру в салоне +31 градус. Как отметили в администрации Рязани, оборудование троллейбусов исправно, в том числе кондиционеры.

«Сотрудники МУП «УРТ» дополнительно провели инструктаж с водителями и кондукторами по вопросу работы кондиционеров и их включения при необходимости в салонах машин», - говорится в сообщении.