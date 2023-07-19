Еще две экологические лаборатории закупит Рязанская область в 2024 году

Регион приобретет две дополнительные экологические лаборатории. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти региона докупят две экологические лаборатории. Об этом 19 июля во время публичного отчета сообщила первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.

По словам чиновницы, рязанцев не интересует процесс работы, им важен результат, поэтому правительство Рязанской области будет работать с предприятиями, чтобы они улучшали систему мониторинга и очистки стоков.

«У правительства есть система круглосуточного мониторинга, но мы докупим дублирующий комплекс, чтобы избежать перерывов на поверку оборудования», - заверила Рослякова, указав, что новые лаборатории появится в 2024 году.