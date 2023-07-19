Автобусы МАЗ-107 перестанут выходить на линию в Рязани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автобусы МАЗ-107 больше не выйдут на линию в Рязани. Об этом сообщили в tg-канале рязанских урбанистов stvchannel. По словам активистов, автобусы Минского автозавода прибыли в Рязань в 2018 году из Москвы в состоянии б/у.

«Закончилась непродолжительная эпоха, когда по Рязани ездили трехосные автобусы, а равно как и автобусы МАЗ», - говорится в сообщении.

14-метровый трехосный односекционный автобус особо большого класса МАЗ-107, выпускался на Минском автомобильном заводе с 2001 по 2019 год.