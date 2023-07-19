Отключение горячей воды в Рязани – август 2023.

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани в августе 2023 года.

Временное отсутствие горячего водоснабжения связано с плановыми профилактическими работами для подготовки к отопительному сезону 2023-2024.

В список попали 672 адреса. В их числе жилые дома, медицинские учреждения, детские сады и школы, административные здания и Мальшинская богадельня. Узнать где именно и когда отключат горячую воду в Рязани в августе 2023 года, можно в таблице по ссылке.

«Сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города», - отмечается в графике МУП «РМПТС».

Полный график отключения горячей воды в Рязани на август 2023 года