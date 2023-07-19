Пересвет, Алмаза, Астохона и другие. ТОП-5 редких и популярных имен рязанских новорожденных

Появился ТОП-5 редких и популярных имен новорожденных в Рязанской области. Фото: Иван ВИСЛОВ

ТОП-5 редких и популярных имен новорожденных по регионам появился на сайте «Реестр ЗАГС». Есть статистика и по Рязанской области.

За текущий год самыми «модными» для рязанских родителей стали такие имена:

- Артем (90 детей), Михаил (87), Александр (81), Матвей (76), Иван (73) у мальчиков;

- София (78), Анна (72), Полина (58), Алиса (57), Варвара (56) у девочек.

Интересно, что и.о. начальника областного ГУ ЗАГС Елена Сорокина называла в ТОП-5 Викторию - так в 2023-м называли девочек 55 раз. Однако Алисы, как видно, уже успели вырваться вперед.

У Елены Сорокиной среди редких женских имен - Белла, Влада и Ванесса, а среди мужских - Камиль, Майкл и Левон. В то же время «Реестр ЗАГС» утром 19 июля отобразил нам уже другие:

- Иосиф, Пересвет, Осман, Мухаммад-Аброр и Мухаммад-Умар у мальчиков;

- Астохона, Алмаза, Феодосия, Жасмина, Салема у девочек.