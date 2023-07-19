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НовостиОбщество19 июля 2023 7:15

Бастрыкин заинтересовался судьбой дольщиков ЖК «Есенин» в Рязани

Бастрыкину доложат о проверке по факту нарушений прав дольщиков в Рязани
Источник:kp.ru
Бастрыкину доложат результаты проверки по факту нарушения прав дольщиков в Рязани.

Бастрыкину доложат результаты проверки по факту нарушения прав дольщиков в Рязани.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат по ситуации с дольщиками ЖК «Есенина» в Рязани. По информации ведомства, на протяжении нескольких лет люди ждут завершения строительства многоквартирного дома.

«Строительные работы фактически не ведутся, сроки сдачи нарушены более чем на два года, а обращения в органы власти не дали результата», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи СУ СК России по Рязанской области проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.