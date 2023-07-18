Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 14:50

Бабочки непарного шелкопряда оккупировали деревню Деулино под Рязанью

Жители Деулина под Рязанью сняли на видео столб, облепленный бабочками непарного шелкопряда
Источник:kp.ru
Бабочки непарного шелкопряда оккупировали деревню Деулино под Рязанью.

Бабочки непарного шелкопряда оккупировали деревню Деулино под Рязанью.

Бабочки непарного шелкопряда заполонили всю деревню Деулино Рязанского района и ее окрестности. Чешуекрылые насекомые облепили не только стволы деревьев, где они оставляют кладки, но и стены домов, столбы линии электропередач.

Смотреть видео

В июне на нашествие непарного шелкопряда в Рязанской области впервые публично отреагировало региональное правительство. По информации областных чиновников, обработку от насекомого-вредителя проведут в регионе только в 2024 году (читать подробнее).