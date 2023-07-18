Бабочки непарного шелкопряда оккупировали деревню Деулино под Рязанью.

Бабочки непарного шелкопряда заполонили всю деревню Деулино Рязанского района и ее окрестности. Чешуекрылые насекомые облепили не только стволы деревьев, где они оставляют кладки, но и стены домов, столбы линии электропередач.

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В июне на нашествие непарного шелкопряда в Рязанской области впервые публично отреагировало региональное правительство. По информации областных чиновников, обработку от насекомого-вредителя проведут в регионе только в 2024 году (читать подробнее).