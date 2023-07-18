Экс-сотрудник рязанского Росреестра попался на многочисленных взятках и мошенничестве.

В Рязани завершили расследование в отношении экс-сотрудника управления Росреестра по Рязанской области. Его обвиняют в получении взяток и мошенничестве, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Второй отдел «важняков» регионального СК установил, что в 2021-2022 годах мужчина через посредников получил от руководителей коммерческих организаций и физических лиц взятки на общую сумму более 120 тысяч рублей. За эти деньги он в максимально короткие сроки ставил на государственный кадастровый учет объекты недвижимости, принадлежащих указанным лицам.

Кроме того, в январе 2022 года обвиняемый, пользуясь тем, что у него с одним из посредников сложились доверительные отношения, получил через него от местной жительницы 20 тысяч рублей. За вознаграждение он якобы помог ей в беспрепятственной постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации права собственности на построенное помещение. В действительности же он подобных решений не принимал.

Во время расследования все взяткодатели и посредники признали свою причастность к даче взяток, дали подробные показания и активно сотрудничали со следствием. В связи с этим их освободили от уголовной ответственности.

В ближайшее время материалы дела появятся в суде, где их рассмотрят по существу.