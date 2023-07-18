В Рязанской области в ДТП пострадала 33-летняя женщина

Жительница села Большая Алешня получила травмы в результате ДТП.

В понедельник, 17 июля, примерно в 17:35, в селе Большая Алешня Ряжского района произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительной информации, 33-летняя местная жительница на «Ладе Калине» влетела на скорости в Mitsubishi Carisma.

В результате дорожного происшествия женщина получила травмы. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили различные травмы.