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НовостиПроисшествия18 июля 2023 8:35

В Рязанской области в ДТП пострадала 33-летняя женщина

Жительница села Большая Алешня получила травмы в результате ДТП
Источник:kp.ru
Жительница села Большая Алешня получила травмы в результате ДТП.

Жительница села Большая Алешня получила травмы в результате ДТП.

В понедельник, 17 июля, примерно в 17:35, в селе Большая Алешня Ряжского района произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительной информации, 33-летняя местная жительница на «Ладе Калине» влетела на скорости в Mitsubishi Carisma.

В результате дорожного происшествия женщина получила травмы. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека получили различные травмы.