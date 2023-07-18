Бизнес-центр высотой 75 метров построят в центре Рязани за 2 млрд рублей

Бизнес-центр за 2 млрд рублей возведут в Рязани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Рязани построят высотный бизнес-центр за 2 млрд рублей, сообщает РИА «Недвижимость». Площадь очередной высотки составит 12,5 тыс. кв. метров, а высота здания – 75 метров.

Возведут новый бизнес-центр на перекрестке улиц Кудрявцева и Маяковского.

Указывается, что над архитектурой здания работали специалисты нидерландского бюро. «Это будет один из самых высотных объектов в Рязани, а также первый и единственный “качественный бизнес-центр”», - говорится в сообщении.