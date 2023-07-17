Медики скорой помощи спасли рязанку после попытки суицида

Жизнь рязанки помогли сохранить врач Мария Борисова, фельдшеры Андрей Кривоа и Илья Наркевич.

В Рязани медики скорой помощи спасли женщину после попытки суицида. Рассказ ее супруга приводит пресс-служба областного минздрава.

Мужчина поведал, что жена в последнее время «очень нервничала». Причиной могли послужить неприятности на работе, серьезный кредит, болезнь родителей. Стресс повлиял на здоровье и характер рязанки: она стала печальной, замкнутой и тихой.

«Даже то короткое время, которое мы проводили вместе (я зарабатываю для нас вахтовым методом в другом регионе), она как бы оставалась «вещью в себе», далекой от меня, человеком в своем мире», - рассказал Дмитрий.

В один из выходных рязанец торопился домой с чувством необъяснимой тревоги и беспокойства. Как говорят, с тяжелым сердцем.

«Очень тяжело об этом говорить, но у жены была попытка суицида. Застал ее без сознания. Не помня себя, уже ни на что не надеясь, вызвал скорую. Медики совершили чудо. Они спасли мою Нину», - вспоминает Дмитрий.

Рязанец сердечно поблагодарил бригаду «скорой»: врача Марию Борисову, фельдшеров Андрея Кривова и Илью Наркевича.

«Верю, что после кризиса жена вернется к нормальной жизни. Я буду ей в этом помогать», – сказал супруг.