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НовостиОбщество17 июля 2023 9:09

Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с аварийным домом в Спасске-Рязанском

Областной СК должен организовать проверку и доложить о ее результатах в Москву
Источник:kp.ru

Следственный комитет проведет проверку по поводу ситуации с аварийным домом в Спасске-Рязанском. Поручение региональному управлению дал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр ведомства.

Информация о здании на улице Свердлова, стены и фундамента которого изношены на 80%, размещена в СМИ и соцсетях.

«Несмотря на неоднократные обращения граждан, мер к расселению дома не принимается, в программу по переселению из аварийного жилья до 2025 года он не включен. Жильцы опасаются за свою безопасность», - говорится в публикации СК России.

Руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин должен организоваться процессуальную проверку и доложить в Москву о ее результатах.