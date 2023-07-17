Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с аварийным домом в Спасске-Рязанском

Следственный комитет проведет проверку по поводу ситуации с аварийным домом в Спасске-Рязанском. Поручение региональному управлению дал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр ведомства.

Информация о здании на улице Свердлова, стены и фундамента которого изношены на 80%, размещена в СМИ и соцсетях.

«Несмотря на неоднократные обращения граждан, мер к расселению дома не принимается, в программу по переселению из аварийного жилья до 2025 года он не включен. Жильцы опасаются за свою безопасность», - говорится в публикации СК России.

Руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин должен организоваться процессуальную проверку и доложить в Москву о ее результатах.