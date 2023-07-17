Смертельное ДТП с поездом случилось на переезде в Чучковском районе. Фото: УМВД по Рязанской области

На железнодорожном переезде в селе Аладьино Чучковского района 16 июня случилось ДТП с летальным исходом. Автомобиль ВАЗ столкнулся с поездом, сообщает УМВД по Рязанской области.

Трагедия произошла примерно в 1:10. По предварительной информации, 42-летний рязанец, управляя легковушкой, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.

В результате водитель скончался на месте ДТП, а его 18-летнего пассажира госпитализировали.

Место трагедии - переезд в селе Аладьино. Фото: УМВД по Рязанской области

За пятницу и выходные, 14-16 июля, в Рязанской области случилось еще 16 ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили еще 18 человек.