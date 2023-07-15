Новая партия автобусов пополнит муниципальный автопарк Рязанской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рязанская область получит очередную партию новых автобусов. Об этом заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает Рязинформбюро.

Всего заявки на обновление автобусных парков одобрили 45 регионам РФ. И Рязанская область вошла в их число. Всего правительство выделит три тысячи автобусов, сколько поступит в рязанский регион, пока не сообщается. Обновления автопарка станет возможным благодаря специальным казначейским кредитам.