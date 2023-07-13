«Вода стоит, ее качают». Губернатор лично обследовал подтопленный подвал кораблинского ДК

Губернатор Павел Малков спустился в подвал Кораблинского ДК. Фото: Михаил Скрипников |РВ

Во время рабочей поездки по Кораблинскому району губернатор Рязанской области Павел Малков обследовал подвал районного Дома культуры. По информации «РВ», глава региона потребовал проводить его и сопровождающих его должностных лиц в подвальные помещения.

«Когда в подвале стоит вода, когда ее каждый день откачивают – это требует принятия незамедлительных мер, и я уже дал соответствующие поручения», - заявил губернатор после обследования самых проблемных подвальных помещений.

Кроме того, в настоящее время чиновники готовят проектно-сметную документацию на ремонт всего ДК. В ближайшее время они заявятся на конкурс для получения федеральных денег.

«Надо всегда все видеть своими глазами. Здание в плачевном состоянии. Я уже поручил, эксперты разберутся, откуда в подвал поступает вода, оценят состояние отопительной системы. После этого выделим деньги на решение проблем, когда станет ясно, как конкретно их решать», – сказал Павел Малков.